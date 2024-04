SBK | Gp Olanda Gara 1, Spinelli: “Una vittoria incredibile! Ho vinto alla mia prima gara battendo Toprak e Bautista”

SBK Olanda Ducati – Nicholas Spinelli ha vinto Gara 1 del Gran Premio d’Olanda, terza tappa del Mondiale 2024.

Il pilota italiano, in pista come sostituto di Petrucci infortunato, è stato l’unico a tentare l’azzardo con le gomme intermedie. Nelle prime fasi di gara è riuscito a prendere un grande vantaggio. Nel finale con la pista che andava via via ad asciugarsi gli inseguitori stavano recuperando terreno, una bandiera rossa ha regalato un meritatissima vittoria al pilota italiano.

Dichiarazioni Nicolò Bulega Olanda Superbike

“Una vittoria incredibile! Ho vinto alla mia prima gara battendo Toprak e Bautista, due leggende. È incredibile dato che ieri per la prima volta ho provato la Superbike e quando l’ho provata ho detto ‘è incredibile’. Ottimo feeling, step per step e sessione dopo sessione. Sono molto contento anche per il team. Ho preso questa decisione dal momento che ho zero esperienza con la moto. Con il team ho detto che non sapevo quale sarebbe stata la gomma buona da montare, quindi è stato il team a decidere di montare le intermedie. Nei primi giri ho corso molto bene dato che avevo un grosso margine, arrivato a 25 secondi ma negli ultimi giri il margine si è ridotto. Quando all’ultimo giro ho visto quattro secondi mi sono detto ‘per me è finita!’. Poi ho visto le bandiere rosse, sono stato fortunato ma le gare sono così”.

