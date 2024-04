SBK | Gp Olanda, Bulega: “Abbiamo preso la decisione di correre con la gomma slick con un po’ di ritardo”

SBK Olanda Ducati – Nicolò Bulega ha chiuso il Gran Premio d’Olanda, terza tappa del Mondiale 2024, in undicesima posizione.

Il pilota italiano non riesce a capitalizzare la partenza dalla prima file. Non riesce a trovare il feeling su pista bagnata e quando la pista inizia ad asciugarsi la situazione peggiora. Bulega si deve accontentare dell’undicesimo posto che gli consente però di mantenere la leadership della classifica del Campionato del Mondo Superbike con 1 punto di vantaggio sul compagno di squadra e su Toprak Razgatlioglu (BMW).

Dichiarazioni Nicolò Bulegaa Olanda Superbike

“Purtroppo abbiamo preso la decisione di correre con la gomma slick con un po’ di ritardo e questo non ci ha permesso di preparare la moto con il set up da asciutto. All’inizio ho fatto molta fatica ed ho perso tante posizioni ma anche quando la pista si è asciugata il feeling ovviamente non poteva essere il migliore. Giornata da archiviare ma domani sicuramente faremo di tutto per tornare nelle posizioni di testa”

