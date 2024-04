SBK | Gp Olanda Gara 1, Rea: “Nel finale sentivo odore di podio “

SBK Olanda Yamaha – Jonathan Rea ha chiuso Gara 1 del Gran Premio d’Olanda, terza tappa del Mondiale 2024, in sesta posizione.

Il pilota britannico dopo aver conquistato la Superpole non è riuscito a trova il giusto feeling sulla pista bagnata con le slick perdendo posizioni nelle prima fasi.

Dichiarazioni Jonathan Rea Olanda Superbike

“Mi è piaciuta molto la sessione della Superpole perché mi sentivo in sintonia con la moto anche in quelle condizioni difficili, e giro dopo giro ho costruito un buon ritmo. Non sai mai quanto andare veloce perché c’è sempre molto rischio, ma la pista era umida e si stava asciugando, questo ovviamente surriscalda le gomme da bagnato e queste si muovono. Continuavo a pensare che forse qualcuno sarebbe arrivato per l’intermedio, ma non avevo più tempo. Quando alla fine ho visto la P1 sul mio tabellone dei box, ero così felice! Non solo per me, ma per tutti i ragazzi della squadra che hanno bisogno di questo sollievo. È stato davvero bello anche per la Yamaha e ci ha preparato per la gara per fare una buona partenza. Ho fatto una partenza cauta, ma poi nella prima parte della gara non vuoi essere il primo in quelle condizioni perché non sai quanto sia scivoloso. Ho fatto un paio di piccoli errori e quando Loka è passato all’ultima curva, ho perso due posizioni in fondo al gruppo e ho avuto un momento grandioso tra le curve 2 e 3. A parte questo, è stata una gara in cui semplicemente dovevo essere paziente finché la pista non si fosse asciugata. Si è asciugato quasi completamente e ho potuto sentire alcune aree in cui possiamo migliorare la moto per domani. Peccato per l’esposizione della bandiera rossa, sentivo odore di podio ma a quel punto ero troppo lontano. Una bella giornata solida che ci lascia desiderare di più!”

4.2/5 - (5 votes)