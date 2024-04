SBK | Gp Olanda Superpole: Rea in pole sul bagnato

SBK Gp Olanda Qualifiche – Sulla pista bagnata di Assen, Jonathan Rea ha conquista la Superpole del Gran Premio d’Olanda, terza tappa del Mondiale 2024.

Il pilota britannico in sella alla Yamaha, in un weekend dove finora non ha brillato ha chiuso con il crono di 1:42.650 he preceduto Nicolò Bulega e Toprak Razgatlioglu.

Quarto tempo per Sam Lowes che in sella alla Ducati del team Marc Vds precede il fratello Alex e Remy Gardner. Alvaro Bautista non brilla sotto la pioggia e scatterà dalla terza fila davanti a Michael Rinaldi e Andrea Iannone. Andrea Locatelli su Yamaha completa la top ten.

Stupisce Nicholas Spinelli, in pista per il team Barni in sostituzione dell’infortunato Petrucci, chiude con l’undicesimo tempo. Non riesce a sfruttare la pioggia Axel Bassani che catterà dalla 16esima casella.

WorldSBK Olanda Qualifiche- Tempi finali

01 REA Yamaha 1'42.650 02 BULEGA Ducati 1'42.744 +0.094 03 RAZGATLIOGLU BMW 1'43.003 +0.353 04 LOWES Ducati 1'43.190 +0.540 05 LOWES Kawasaki 1'43.442 +0.792 06 GARDNER Yamaha 1'43.633 +0.983 07 BAUTISTA Ducati 1'43.730 +1.080 08 RINALDI Ducati 1'43.744 +1.094 09 IANNONE Ducati 1'43.769 +1.119 10 LOCATELLI Yamaha 1'43.950 +1.300 11 SPINELLI Ducati 1'44.049 +1.399 12 VIERGE Honda 1'44.095 +1.445 13 VAN D. MARK BMW 1'44.111 +1.461 14 MACKENZIE Honda 1'44.112 +1.462 15 REDDING BMW 1'44.216 +1.566 16 BASSANI Kawasaki 1'44.231 +1.581 17 GERLOFF BMW 1'44.582 +1.932 18 OETTL Yamaha 1'45.075 +2.425 19 AEGERTER Yamaha 1'45.420 +2.770 20 RAY Yamaha 1'46.093 +3.443 21 NORRODIN Honda 1'47.083 +4.433 NQ RABAT Kawasaki 1'48.996 +6.346

