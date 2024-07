SBK | Gp Most, Pirelli: nuove Mescole e pneumatici innovativi

Superbike Most – L’Autodrom Most, noto per essere uno dei tracciati più esigenti del Campionato del Mondo WorldSBK, è pronto ad ospitare il prossimo round della competizione. Situato in Repubblica Ceca, questo circuito, insieme a Phillip Island in Australia, è famoso per mettere a dura prova i pneumatici a causa del suo layout unico.

Pirelli, forte dell’esperienza acquisita negli anni, ha deciso di introdurre una gamma di pneumatici più dure rispetto al solito. Una delle novità principali per i piloti della classe WorldSBK sarà la SC1 di sviluppo in specifica D0286, che farà il suo debutto assoluto. Questo pneumatico rappresenta un’evoluzione significativa in termini di robustezza strutturale, offrendo un compromesso ottimale tra prestazioni elevate e usura contenuta.

Per l’anteriore, Pirelli manterrà la classica accoppiata SC1 e SC2 di gamma, con otto unità per ogni pilota. Per il posteriore, le soluzioni SCX e SC0 saranno momentaneamente accantonate in favore della SC1 di gamma e della nuova SC1 di sviluppo in specifica D0286, anch’esse in otto pezzi ciascuna.

Vista l’elevata abrasività dell’asfalto dell’Autodrom Most, la consueta SCQ sarà sostituita dalla SC0 di gamma per le qualifiche e la Superpole Race, con quattro unità disponibili per ciascun pilota.

“Il circuito di Most, grazie al suo layout classico e veloce, è noto per regalare corse spettacolari, ma è anche uno dei più esigenti della stagione per i pneumatici. Insieme a Phillip Island, è uno dei tracciati dove preferiamo spostare l’intera allocazione verso combinazioni con soluzioni più resistenti, che offrono una maggiore protezione dall’usura. Seguendo questa logica, in WorldSBK, per i pneumatici posteriori, oltre alla SC1 di gamma, introdurremo la nuova SC1 di sviluppo con specifica D0286. Questa soluzione presenta la stessa mescola del pneumatico di serie ma ha una struttura diversa ed è stata realizzata con l’obiettivo di offrire un comportamento molto costante sulla distanza gara assicurando, al contempo, ottimi livelli di maneggevolezza. Per le qualifiche e la Superpole Race, al posto della SCQ solitamente allocata, ci sarà la SC0 di gamma. Anche in WorldSSP le opzioni per il posteriore saranno più dure rispetto al solito, con la SC1 che sostituisce la SCX come alternativa alla SC0.”

