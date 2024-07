SBK | Gp Most: tutti gli orari TV della tappa in Repubblica Ceca

SBK Gp Most – Dopo il dominio di Razgatlioglu a Donington, le derivate di serie tornano subito in pista. Prossima tappa Most per il Gran Premio della Repubblica Ceca.

Il campionato è al giro di boa, e il pilota turco sembra aver trovato il feeling giusto con la BMW diventando quasi imbattibile. Accusa il colpo Bautista, che non sembra riuscire a tenere il passo se non i rare occasioni. A Donington Rea è tornato sul podio, il primo con la Yamaha, chissà se è scatto l’amore tra i due che finora c’è mai stato.

Orari Gp Most SBK

Venerdì 19 luglio 2024

FP1 SBK: 10:20-11:05

FP2 SBK: 15:00-15:45

Sabato 20 luglio 2024

FP3 SBK: 9:00-9:20

Superpole SBK: 11:10-11:15

Gara 1 SBK: 14:00

Domenica 21 luglio 2024

Superpole Race SBK: 11:00

Gara 2 SBK: 14:00

Orari TV8

Sabato 20 luglio 2024

Gara 1 SBK: 14:00

Domenica 21 luglio 2024

Superpole Race SBK: 13:00 (differita)

Gara 2 SBK: 14:00

