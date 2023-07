SBK | Gp Most Gara 2: Rea, ”Non ho voluto fare cose stupide alla fine”

SBK Gp Most Kawasaki – Jonathan Rea ha chiuso Gara 2 del Gran Premio della Repubblica Ceca, ottava tappa del mondiale 2023, il terza posizione.

Dopo la vittoria in gara 1, il pilota britannico è salito sul podio sia nella Superpole Race che in gara 2.

Dichiarazioni Jonathan Rea Gp Most

“Nella seconda gara di oggi pensavo di aver superato Danilo Petrucci ma sentivo che mi toccava e un’ulteriore aggressività da parte mia avrebbe causato il contatto. Se è all’esterno corre più rischi, ma se avessi preso contatto avrei avuto tante possibilità di cadere quanto lui. Ero super contento del mio fine settimana, quindi non ho dovuto fare qualcosa di stupido all’ultima curva. Penso che se sommiamo i punti per tutte e tre le gare otteniamo il massimo in generale. È stato un fine settimana incredibile per me e per il team. Abbiamo fatto così bene nel box da non emozionarci o abbatterci perché una volta eravamo a miglia di distanza. Da dove veniamo venerdì? Non ero da nessuna parte. Non mi sentivo a mio agio con la moto, ma abbiamo provato a fare dei miglioramenti. Le gare sono andate abbastanza bene, prima con la gomma Intermedia in Gara Uno poi nella Superpole Race di oggi mi sono sentito bene a lottare con Toprak. Questo mi ha dato una certa fiducia che nella gara lunga avrei potuto andare bene. In Gara 2 non ho avuto abbastanza per andare con Toprak e Alvaro. Alla fine della gara stavo perdendo molta aderenza e la moto è diventata piuttosto fisica da guidare. Era tutto quello che potevo fare per cercare di respingere Petrucci.