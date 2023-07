MotoGP | Gp Silverstone: le vacanze sono finite. Date, orari e info

MotoGP Gp Silverstone 2023 – Dopo la pausa estiva, il Motomondiale riparte dal tracciato inglese di Silverstone, per il nono appuntamento della stagione 2023 il Gran Premio di Gran Bretagna.

La pausa estiva è iniziata con la vittoria di Bagnaia ad Assen, ma è ancora tutto aperto. Il pilota torinese è in testa nella classifica piloti, ma Marco Bezzecchi e Jorge Martin non sono troppo lontani. Sulla pista inglese dovremmo rivedere anche Enea Bastianini finalmente al top della forma e quindi probabilmente tra i protagonisti. Occhi puntati anche su KTM e Aprili. In particolare ques’ultimtima lo scorso anno salì sul podio grazie a Maverick Vinales. Sul tracciato inglese vedremo anche il ritorno di Marc Marquez dopo il lungo reset. Vedremo se tornerà tra i protagonisti.

Meteo Gp Silverstone

Al momento il meteo non prevede pioggia per il fine settimana, ma il tipico meteo incerto inglese lascia tutti sulle spine.

Info Gp Silverstone

Il Gran Premio di Gran Bretagna è una tappa storica del Motomondiale, che fa parte del calendario dal 1977. Fino al 1986 si è sempre disputato sul circuito di Silverstone, poi nel 1987 venne trasferito sul circuito di Donington Park, per poi tornare nella sua casa originaria nel 2010, dopo che il circuito venne sottoposto a una approfondita ristrutturazione. L’attuale conformazione del circuito misura 5.2 Km, e conta 6 curve a sinistra e 9 a destra. Il primato di maggior numero di vittorie al Gran Premio di Gran Bretagna spetta a Valentino Rossi, che conta ben 7 successi, ma sul tracciato di Silverstone è salito sul gradino più alto del podio solo nel 2015. Nel 2018 nel 2020 la gara non è stata disputata, prima a causa del maltempo poi per il Covid-19. L’ultimo vincitore a Silverstone è stato Francesco Bagnaia, salito sul gradino più alto del podio nel 2022.

Orari Gp Silverstone

Venerdì 4 Agosto

FP1 Moto3 10.00-10.40

FP1 Moto2 10.50-11.30

FP1 MotoGP 11.45-12.30

FP2 Moto3 14.15-14.50

FP2 Moto2 15.05-15.45

FP2 MotoGP 16.00-17.00

Sabato 5 Agosto

FP3 Moto3 9.40-10.10

FP3 Moto2 10.25-10.55

FP3 MotoGP 11.10-12.05

Q1 MotoGP 11.50-12.05

Q2 MotoGP 12.15-12.30

Q1 Moto3 13.50-14.05

Q2 Moto3 14.15-14.30

Q1 Moto2 14.45-15.00

Q2 Moto2 15.10-15.25

Sprint Race MotoGP 16.00

Domenica 6 Agosto

Warm Up MotoGP 10.45-10.55

Gara Moto3 12.15

Gara MotoGP 14.00

Gara Moto2 15.30

Dove vedere il Gp Silverstone

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky Sport MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. TV8 trasmetterà in diretta sia le qualifiche che le gare.

