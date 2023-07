SBK | Gp Most Gara 2, Petrucci: “E’ stata una grande battaglia con Rea”

SBK Gp Most Ducati – Danilo Petrucci ha chiuso Gara 2 del Gran Premio della Repubblica Ceca, ottava tappa del mondiale 2023, in seconda posizione.

Il pilota ternano ha faticato nel corso della Superpole Race, ma in Gara 2 è stato autore di una gara incredibile che l’ha portato all’ultimo giro a lottare con Rea e a conquistare il secondo podio del weekend.

Dichiarazioni Danilo Petrucci Gp Most

“Oggi è stata davvero dura. Questa mattina, nella Superpole Race, ho commesso un errore alla prima curva. Ero tra Bassani e Toprak e avevo bisogno di rilasciare il freno. La posizione di partenza di Gara 2 era pessima. Alla prima curva di Gara 2, Gerloff è caduto davanti a me e ho perso un’altra posizione. Ho detto ‘okay, oggi non è la mia giornata’. Ho trovato un buon ritmo e ho dovuto spingere. Almeno, volevo essere il miglior Indipendente. Ho superato Gardner e ho pensato che fosse buono, ma il podio non era così lontano! Avevo Bassani dietro di me che mi spingeva, quindi ho spinto ancora e ho visto Toprak schiantarsi. Rinaldi era davanti a me, in terza posizione, quindi ho dovuto provarci. Ho passato Michael ma lo conoscevo e Bassani voleva salire sul podio, quindi ho spinto molto. Jonny era davanti e nell’ultimo giro abbiamo avuto una grande, grande battaglia. Ci siamo incrociati non so quante volte; eravamo fianco a fianco. Alla penultima curva sono andato all’interno, ma lui ha tagliato il traguardo e abbiamo fatto l’ultima curva fianco a fianco. Una seconda posizione è davvero buona.