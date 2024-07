SBK | Gp Most Day 1, Bautista: “Sono molto felice per questo venerdì”

Superbike Most Ducati – Alvaro Bautista ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio della Repubblica Ceca, sesta tappa del Mondiale 2024, con il secondo tempo.

E’ stato un venerdì estremamente convincente per il pilota spagnolo che nelle FP2 trova un buon feeling con la sua Ducati Panigale V4 e chiude al secondo posto nella classifica combinata con il tempo di 1’31.622 a 103 millesimi da Razgatlioglu (BMW).

Dichiarazioni Alvaro Bautista Gp Most Superbike 2024

“Sono molto felice per questo venerdì. Dopo Donington abbiamo lavorato molto sul setup della moto e posso direi di aver trovato quel feeling che stavo cercando dall’inizio della stagione. Questa è la cosa più importante, ancora più rispetto alla posizione in classifica. Sento che abbiamo trovato la strada giusta e dobbiamo continuare in questa direzione”.

