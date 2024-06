SBK | Gp Misano: tutti gli orari TV della tappa italiana

SBK Gp Misano – In un campionato a singhiozzo, dopo la lunga pausa, il mondiale delle derivate di serie è pronto a ripartire: prossima tappa Misano per il Gran Premio dell’Emilia-Romagna.

Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) è in testa con sei punti di vantaggio su Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team). Bautista, vincitore delle ultime quattro gare a Misano, cercherà di estendere il suo vantaggio. Anche Nicolò Bulega, attualmente terzo in classifica, è un avversario da non sottovalutare. Andrea Locatelli (Pata Prometeon Yamaha) e Andrea Iannone (Team GoEleven) puntano alla loro prima vittoria nel WorldSBK a Misano. Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) torna in pista dopo un infortunio, mentre Axel Bassani (Kawasaki Racing Team WorldSBK) e Michael Ruben Rinaldi (Team Motocorsa Racing) sperano in una buona performance.

Orari Gp Misano SBK

Venerdì 14 giugno 2024

FP1 SBK: 10:20-11:05

FP2 SBK: 15:00-15:45

Sabato 15 giugno 2024

FP3 SBK: 9:00-9:20

Superpole SBK: 11:10-11:15

Gara 1 SBK: 14:00

Domenica 16 giugno 2024

Superpole Race SBK: 11:00

Gara 2 SBK: 14:00

Orari TV8

Sabato 15 giugno 2024

Gara 1 SBK: 14:00

Domenica 16 giugno 2024

Superpole Race SBK: 13:00 (differita)

Gara 2 SBK: 14:00