SBK | Gp Misano, Pirelli: nuovi Pneumatici al Quarto Round

Superbike Misano – Pirelli è l’Event Main Sponsor del quarto round stagionale del Campionato Mondiale FIM Superbike, che si terrà questo fine settimana al Misano World Circuit “Marco Simoncelli” di Misano Adriatico. Questo appuntamento è particolarmente significativo per la casa di pneumatici italiana, che ha scelto proprio Misano per il debutto di due nuovi pneumatici destinati alla classe WorldSBK.

Per la classe WorldSBK, Pirelli introdurrà un nuovo pneumatico SC1 con specifica D0279 per l’anteriore. Questo pneumatico mantiene la mescola della SC1 di gamma ma presenta una diversa carcassa, studiata per offrire maggiore stabilità e precisione di guida. Per il posteriore, la novità è rappresentata dalla SCX con specifica D0339. Questo pneumatico si differenzia dalla soluzione di gamma sia nella struttura sia nella mescola, con l’obiettivo di mantenere il livello di grip al massimo angolo di piega e incrementare trazione e velocità in curva, oltre a offrire una maggiore protezione dall’usura. Oltre alle nuove soluzioni, Pirelli metterà a disposizione anche le opzioni di gamma SC1 e SC2 per l’anteriore e SCX e SC0 per il posteriore. Inoltre, sarà disponibile la SCQ, destinata esclusivamente all’utilizzo in Superpole e Superpole Race. Queste innovazioni e opzioni aggiuntive testimoniano l’impegno di Pirelli nel fornire pneumatici all’avanguardia per le competizioni di alto livello.

Giorgio Barbier Direttore Racing Moto Pirelli

“In occasione della tappa italiana abbiamo deciso di far debuttare alcune novità in linea con la nostra filosofia di continuo sviluppo di nuove soluzioni per migliorare anno dopo anno la gamma. Per la classe WorldSBK, al posteriore stiamo continuando il lavoro sulla SCX per migliorarne velocità di percorrenza e protezione dall’usura, pur preservando le prestazioni di aderenza alla massima piega che la soluzione di gamma già offre. All’anteriore invece stiamo lavorando, in entrambe le classi, per evolvere la specifica SC1 verso un maggior supporto in termini di stabilità e precisione. Conosciamo bene il circuito di Misano, quindi, per noi è il terreno ideale per fare delle comparative di dati. A partire da questo round saremo impegnati anche in un’altra bella avventura, quella che ci vedrà al fianco delle ragazze del Campionato Mondiale di Motociclismo FIM femminile di cui saremo fornitori unici. Abbiamo sposato con entusiasmo questa iniziativa perché ne condividiamo i valori di inclusione e apertura. Le ragazze hanno già fatto un test a Cremona un paio di settimane fa iniziando a prendere confidenza con le mescole SC1 che hanno in allocazione per anteriore e posteriore, ora il debutto in gara: faccio a tutte loro i miei migliori auguri per questa prima stagione!”

