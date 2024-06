SBK | Gp Misano Day 1, Rea: “La mia gara è finita prima ancora di iniziare”

Superbike Misano Kawasaki – Jonathan Rea non ha chiuso Gara 1 del Gran Premio dell’Emilia Romagna.

giornata da dimenticare per il compagno di squadra Jonathan Rea, dopo che una deludente sessione di qualifica della Superpole lo ha portato in quinta fila in griglia per Gara 1, ulteriormente aggravata da una caduta ad alta velocità nel primo giro alla curva 13 che ha tolto il Nordirlandese fuori dai giochi. Rea è stato fortunato a scappare con contusioni alla mano sinistra e al ginocchio destro, e spera di tornare domani per ritrovare fiducia.

Jonathan Rea Gp Misano

“Davvero frustrato, perché la mia gara è finita prima ancora di iniziare. È stato un effetto a catena dopo una brutta qualifica, trovandomi nel mezzo di un pasticcio nelle prime curve e poi quando le cose hanno iniziato ad andare bene nella sezione veloce, mi sono avvicinato abbastanza ad Aegerter nella veloce curva 12 e ho aperto la strada. la linea un po’ per creare un po’ di spazio, ma correva oltre la spalla della curva e, a dire il vero, da quel momento in poi, era solo una sfocatura in realtà – era così veloce. Sono caduto e mi sentivo come se stessi cadendo per sempre, ma sono così grato di avere la buona protezione di Alpinestars e Arai: mi hanno tenuto al sicuro oggi, a parte qualche colpo e contusione, ma dovrei essere a posto per domani. L’obiettivo è cercare di avere un buon feeling domani, fare una buona partenza e iniziare a trovare un po’ di fiducia”.

