SBK | Gp Misano Gara 2, Rea: “Fine settimana davvero deludente”

Superbike Misano Yamaha – Jonathan Rea ha chiuso Gara 2 del Gran Premio dell’Emilia Romagna in decima posizione.

Dopo il grave incidente di ieri pomeriggio e nonostante i danni alla mano sinistra, Jonathan Rea è stato ritenuto idoneo a guidare e ha ottenuto due risultati nella top ten, un ottavo nella Superpole Race di 10 giri del mattino e un decimo in Gara 2 dopo un errore da un altro pilota lo ha messo in vantaggio nel primo giro.

Jonathan Rea Gp Misano Superbike 2024

“Ovviamente è stato un fine settimana davvero deludente, ma devo anche ritenermi molto fortunato per essere riuscito a farla franca con l’incidente di ieri, perché è stato un incidente enorme e, a parte il polso sinistro e la mano piuttosto doloranti, fisicamente sulla moto non stavo così male . Oggi ho fatto due buone partenze in entrambe le gare, a parte il momento in cui sono rimasto intrappolato da Remy in frenata alla curva 8 nel primo giro di Gara 2 e ho perso molta posizione in pista. Ma ho faticato a mettermi davvero al lavoro quando la gomma era fresca. La gara mi è venuta un po’ meglio alla fine, quando la gomma si muoveva, ma all’inizio non riuscivo a sfruttare al meglio la moto e non avevo fiducia. L’attuale livello di prestazioni è frustrante, ma è chiaro che la R1 può essere più competitiva, quindi dobbiamo trovare un modo per tradurre le mie sensazioni per adattarmi e apportare modifiche che mi aiutino a ottenere il meglio da questo pacchetto”.

