SBK | Gp Misano Gara 1, Locatelli : “Una delle gare più belle che abbiamo disputato a Misano”

Superbike Misano Kawasaki – Andrea Locatelli ha chiuso Gara 1 del Gran Premio dell’Emilia Romagna, in quarta posizione.

Locatelli ha fatto una delle migliori gare della sua stagione finora nonostante abbia mancato il podio. Una Superpole produttiva gli ha permesso di partire dalla sesta posizione e dalla seconda fila della griglia, dove ha subito fatto progressi nel primo giro portandosi in quinta posizione. Un duro sorpasso su Nicolò Bulega e, successivamente, una battaglia con Remy Gardner sono stati i momenti salienti di Gara 1 prima che Locatelli portasse a casa la sua Pata Prometeon Yamaha R1 WorldSBK #55 con un bel quarto posto.

Andrea Locatelli Gp Misano

“È stata una delle gare più belle che abbiamo disputato a Misano. Abbiamo fatto bene durante i test, quindi ero sicuro che avremmo potuto fare una buona gara qui e ho creduto in me stesso e nella R1. Dall’inizio dell’anno abbiamo fatto molti progressi e cerchiamo sempre di fare un passo avanti: qui abbiamo fatto bene ed è solo Gara 1! Credo che domani potremo fare un po’ meglio, mi piacerebbe finire sul podio. Non è ancora così lontano, ma non sarà facile perché sappiamo che i nostri concorrenti sono forti. Vedremo, ma l’occasione c’è quindi ci proveremo. Qui abbiamo molto supporto da parte della Yamaha e non sento mai alcuna pressione aggiuntiva qui per la mia “gara di casa”, probabilmente perché la Yamaha è diventata come la mia famiglia. Ciò che sentiamo qui a Misano questo fine settimana è qualcosa di positivo, in passato Misano probabilmente non era il massimo per il mio stile di guida ma passo dopo passo e anno dopo anno probabilmente posso adattarmi meglio con più esperienza, quindi quello che abbiamo fatto oggi è stato un passo avanti”.

