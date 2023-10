SBK | Gp Jerez Gara: Razgatlıoglu-Bautista show, lo spagnolo ha la meglio grazie ai track limits

SBK Gp Jerez Gara 2 – Alvaro Bautista si aggiudica Gara 2 del Gran Premio di Spagna, dodicesima tappa del Mondiale 2023.

Dopo una pria parte di gara difficile lo spagnolo è riuscito a recuperare terreno sui primi. Dopo la caduta di Rea, mentre era al comando, la questione della vittoria diventa una cosa a due tra lo spagnolo e uno stoico Razgatlıoğlu.

Tra sorpassi e contro sorpassi la gara si decide solo all’ultimo giro. Razgatlıoğlu taglia il traguardo per primo dopo una difesa incredibile, ma viene sanzionato con una posizione di penalità per aver toccato in verde all’ultima curva. Sul podio ancora un volta un ottimo Dominique Aegerter.

Quarto posto per Remy Gardner che precede Danilo Petrucci, primo degli italiani, e Michel Rinaldi.

Phillip Oettl chiude settimo davanti a Scott Redding e Gerrett Gerloff. Andrea Locatelli completa la top ten. Fuori dai 10 Axel Bassani che chiude undicesimo all’ultima gara con il team Motocorsa.

Con Gara 2 si chiude la stagione 2023, ma soprattutto si chiudono le storiche ere di Rea con Kawasaki e di Razgatlıoğlu in Yamaha.

Day 3 WorldSBK Jerez Gara 2- Tempi finali

5/5 - (2 votes)