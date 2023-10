MotoGP | Gp Thailandia Gara, Bastianini: “Non è stato un weekend facile”

MotoGP GP Thailandia Ducati – Enea Bastianini ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio della Thailandia, diciassette tappa del Motomondiale 2023, in 13esima posizione.

Il tredicesimo posto potrebbe non sembrare un risultato eccezionale, ma il pilota italiano ha tratto vantaggio da questa esperienza per migliorare la sua comprensione della moto e del suo stile di guida. Bastianini ha dichiarato di aver dovuto apportare delle modifiche per adattarsi meglio alla moto, e ciò ha portato a una maggiore velocità quando era in pista da solo. Ora, con una scorta di informazioni preziose, il suo obiettivo è tornare competitivo in Malesia.

Dichiarazioni Enea Bastianini Gara GP Thailandia MotoGP 2023

“Non è stato un weekend facile, ma oggi sono riuscito a raccogliere un sacco di informazioni per la mia squadra e penso di aver capito meglio cosa serva per poter essere più veloci. Credo che uno dei motivi che mi abbia rallentato oggi sia stato che non riuscivo a sorpassare. Quando ero da solo ero veloce e ho dovuto cambiare un po’ il mio stile di guida per adattarmi alla moto ed ha funzionato. Ora cerchiamo di usare tutte queste informazioni per tornare ad essere competitivi in Malesia”.

