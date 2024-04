MotoGP | GP Jerez Gara, Bezzecchi: “Dedico il podio al mio cane Rubik”

MotoGP GP Spagna Jerez Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi ha ottenuto un ottimo terzo posto nel Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento della MotoGP 2024.

Il pilota riminese del VR46 Racing Team ha lottato, arrendendosi solo a Pecco Bagnaia e Marc Marquez, portando a casa il primo podio della stagione, il primo con la Desmosedici GP 23. Ecco cosa ha detto il “Bez” ai microfoni di Sky Sport, dove ha dedicato il podio al suo cane Rubik.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gara GP Spagna Jerez MotoGP 2024

“Sono contentissimo, grande gara. Ci voleva dopo l’assenza dalle posizioni che contano e non ho molte parole, sono molto emozionato. E’ facile divertirsi quando vai bene, sono riuscito a passare Marc quando si alzava la temperatura ma non avevo molta velocità per stare con Pecco. Mi sentivo bene sulla moto, ho goduto alla partenza. Il team ha fatto un grande lavoro e grazie a loro. C’è stato un passo mio e del team, ho cercato di adattarmi alla moto, ci sono caratteristiche diverse rispetto all’anno scorso. Da venerdì mi sono trovato bene, facevo degli ingressi belli ed è stato un grande lavoro da parte di tutti. Dedico il mio podio al mio cane Rubik.”

