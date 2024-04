Moto2 | Gp Jerez Gara: Aldeguer domina, Roberts e Gonzalez a podio

Moto2 Gp Spagna Jerez Gara – Fermin Aldeguer dopo la pole position conquistata ieri a Jerez, si è aggiudicato il Gran Premio di Spagna classe Moto2, quarto appuntamento del Motomondiale 2024.

Allo start il pilota del Team SpeedUp ha perso la posizione a favore di Manuel Gonzalez (Gresini Racing), ma nel corso del quinto giro ha preso il comando della gara senza più lasciarlo.

Il pilota del Team di Luca Boscoscuro centra così la sesta vittoria in Moto2, la prima della stagione. Sul secondo gradino del podio dopo una bellissima rimonta Joe Roberts (OnlyFans American Racing), che ha battuto Manuel Gonzalez (Gresini Racing) e che si prende la testa della classifica iridata. Uno statunitense non era in testa nel Motomondiale dal 2006.

Quarto al traguardo il vincitore di Austin Sergio Garcia (MT Helmets – MSI), che ha preceduto Albert Arenas (Gresini Racing), Ai Ogura (MT Helmets – MSI) e il migliore dei piloti italiani, Tony Arbolino, settimo con la Kalex del Team Marc VDS.

Chiudono la Top Ten Jeremy Alcoba (VR46 Master Camp Team), Celestino Vietti (Red Bull Ajo) e Somkiat Chantra (Team Asia).

A punti anche Filip Salac (Marc VDS), Izan Guevara (Aspar), Zonta van den Goorbergh (RW Racing GP), Deniz Oncu (Red Bull Ajo) e il nostro Matteo Ferrari, wild card Gresini Racing. Caduti tra gli altri Dennis Foggia, Alonso Lopez.

La classifica iridata come detto vede al comando Joe Roberts con 69 punti (era dal 2006 con Nicky Hayden che uno statunitense non guidava la classifica di una delle tre classi del Motomondiale, ndr), segue a 5 lunghezze Sergio Garcia, a 15 Fermin Aldeguer e a 23 Manuel Gonzalez.

