MotoGP | GP Jerez Gara, Marc Marquez: “Mi sono divertito”

MotoGP Ducati Gresini – Marc Marquez ha corso una grandissima gara a Jerez, arrendendosi al solo Pecco Bagnaia, che ha ribattuto colpo su colpo gli attacchi dell’otto volte iridato.

Alla fine è arrivato il primo podio con la Ducati MotoGP (secondo posto, ndr), questo dopo la caduta di Austin mentre era in testa e di ieri nella Sprint Race.

Ai microfoni di Sky Sport l’otto volte iridato ha detto di essersi divertito e che ad inizio gara è stato calmo ripensando alle cadute.

Dichiarazioni Marc Marquez Gara GP Jerez MotoGP 2024

“Mi sono divertito, abbiamo finito come tempo fa, con la gomma addosso di un altro pilota. Voglio sempre cercare il top, mi sono detto di stare calmo, poi a 15 giri dalla fine ho iniziato a spingere e a sentirmi meglio. Si faceva fatica a sorpassare perché la pressione all’anteriore saliva, ho preso Pecco ma lui ha difeso molto bene. Non è facile fare una gara così dopo Austin e la caduta di ieri. Immaginavo la reazione di Pecco, lui ha fatto il giro veloce della gara. La sua esperienza sulla moto si è vista, è il Campione ed è il riferimento della Ducati. Classifica? Dobbiamo guardare, arriveranno circuiti dove faremo fatica ma sono contento perché piano piano andiamo sempre più forti. Domani abbiamo un test importante, Ducati mi sta aiutando per essere più veloci. L’inizio del Mondiale non è stato buono per via delle cadute ma non siamo lontani.”

Foto: Valter Magatti

