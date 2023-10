SBK | Gp Jerez Day 1: Razgatlıoglu, “Ho fame di vincere”

SBK Gp Jerez Yamaha – Toprak Razgatlıoglu ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio di Spagna a Jerez, 12esima tappa del Mondiale 2023, con il primo tempo.

Mentre la pista presentava condizioni insolite nelle FP1, Razgatlıoğlu e i suoi colleghi hanno dovuto affrontare la difficile situazione. Nelle FP2, anche se la situazione era migliorata, il pilota ha sottolineato la mancanza di grip, un problema condiviso da tutti i piloti. Tuttavia, nonostante le sfide, Razgatlıoğlu ha mostrato un atteggiamento positivo, enfatizzando la necessità di un miglior grip per ottenere il ritmo desiderato. Nel frattempo, ha anche studiato attentamente il suo rivale Alvaro Bautista in pista, cercando di identificare i punti di forza della sua moto. La determinazione di Razgatlıoğlu a lottare per la vittoria è evidente, e il pilota è affamato di successo.

Dichiarazioni Toprak Razgatlıoglu Gp Jerez Yamaha

“Venerdì è stato difficile perché nelle FP1 nessuno è sceso in pista perché le condizioni della pista erano strane. Nelle FP2 tutti sono scesi in pista ma io sentivo meno grip: non è solo un mio problema, tutti i piloti si sentono allo stesso modo. Mi sentivo semplicemente spinnare, senza grip, ma abbiamo già un percorso positivo. Ho solo bisogno di un po’ più di grip per avere un buon ritmo. Ho fatto un buon tempo, ma ho bisogno anche di un buon ritmo e domani penso che miglioreremo per lottare ancora. Ho fatto alcuni giri seguendo Alvaro, solo per capire dove è forte la sua moto, sto solo cercando di vedere in quali curve posso raggiungerlo in gara. Vedo e capisco che ho solo bisogno di un buon assetto con la mia R1 e sembra che domani potremo migliorare. Sto ancora lottando per la vittoria: prima ho bisogno di una buona qualifica e, dopo una buona gara, spero di lottare ancora come Portimão. Quando combatto così mi diverto tantissimo in sella alla moto, vedremo! Ho fame di vincere.”