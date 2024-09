SBK | Gp Italia Gara 2, Locatelli: “È stato un weekend difficile”

Superbike Gp Italia Yamaha – Andrea Locatelli ha chiuso Gara 2 del Gran Premio d’Italia a Cremona, in nona posizione.

Loka pensava di riuscire a fare un risultato positivo, dopo un ottimo inizio di gara, arrivando sesto nei giri iniziali di Gara 2. Se non fosse stato per Andrea Iannone che è rientrato in pista in modo non sicuro al 14° giro e Locatelli che ha riportato danni alla sua moto nell’impatto che ne è seguito, una posizione di arrivo migliore del nono posto alla bandiera a scacchi sarebbe stata possibile.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Gp Italia Superbike 2024

“È stato un weekend difficile per qualche motivo, abbiamo mostrato il nostro potenziale in qualifica e non eravamo lontani ma i risultati complessivi non sono quelli che vorrei fare qui a casa. È stata una grande opportunità per noi: dopo i test di maggio, eravamo davvero competitivi ma durante questo weekend abbiamo sempre avuto qualche difficoltà con il grip posteriore, con quello anteriore, e non abbiamo mai trovato una grande soluzione per migliorare davvero la moto. Ma dobbiamo guardare avanti al prossimo round, dobbiamo credere in noi stessi e dobbiamo cercare di spingere al massimo nelle ultime gare. Sono felice perché ho dato il massimo, ogni singolo giro ho cercato di fare del mio meglio, quindi questo è un punto importante. I ragazzi lavorano sempre per migliorare e per darmi il meglio, ma sappiamo che non è mai facile. Voglio essere positivo e andare ad Aragon con vibrazioni positive la prossima settimana”.

