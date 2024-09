SBK | Gp Cremona Gara 2, Bulega: “Tutto sommato posso essere soddisfatto”

Superbike Italia Ducati – Nicolò Bulega ha chiuso Gara 2 del Gran Premio di Italia a Cremona in terza posizione.

Bulega parte bene dalla quarta posizione e gira terzo alla prima curva. Al terzo giro si prende la seconda posizione dopo il sorpasso su Iannone. Il pilota italiano chiude in terza posizione riducendo a 13 punti il distacco in classifica da Razgatlioglu (BMW) costretto a saltare l’Italian Round a causa dell’infortunio patito a Magny-Cours.

Dichiarazioni Nicolò Bulega Gp Italia Superbike 2024

“Tutto sommato posso essere soddisfatto per i risultati del weekend anche perché questo circuito non si adatta molto bene al mio stile di guida. Ho comunque conquistato punti importanti in classifica. Non vedo l’ora di essere ad Aragon, una delle mie piste preferite”.

5/5 - (1 vote)