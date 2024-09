SBK | Gp Italia Gara 2, Bassani: “È stata una domenica difficile per me”

Superbike Gp Italia Kawasaki – Axel Bassani non ha chiuso Gara 2 del Gran Premio d’Italia a Cremona.

Nella Superpole Race, Bassani, partito al 12° posto, ha concluso un posto più in alto dopo dieci intensi giri, all’interno di un gruppo di otto piloti che gareggiavano come un gruppo libero. Gara 2 invece è durata molto poco. Il pilota italiano infatti è stato vittima di una caduta dopo un cattato nelle prime fasi di gara

Dichiarazioni Axel Bassani Gp Italia Superbike 2024

“È stata una domenica difficile per me. Nella Superpole Race abbiamo cercato di recuperare alcune posizioni ma non è stato possibile perché il ritmo era davvero veloce per tutti. Ho provato a sorpassare alcuni piloti ma sono arrivato indietro. In Gara 2 la partenza non è stata buona perché mi sono toccato con un altro pilota e ho perso molte posizioni. Ma, dopo un giro ho recuperato quattro posizioni. La velocità c’era ma al secondo giro sono caduto al T7. Mi dispiace per il team perché saremmo stati in grado di fare una buona gara e un buon risultato. Ma queste sono le corse. Spero che il prossimo round faccia un lavoro migliore e di sicuro il team sta lavorando sodo. Devo ringraziarli e continueremo il nostro lavoro”.

