SBK | Gp Italia Gara 1, Petrucci: “E’ incredibile quello che è successo oggi”

SBK Francia Ducati Barni – Danilo Petrucci ha vinto Gara 1 del Gran Premio d’Italia a Cremona.

Il pilota ternano che scattava dalla seconda fila dopo la penalità causata dal battibecco con Gardner, è scattato subito fortissimo, recuperando velocemente diverse posizioni. Una volta preso il comando della gara, Petrux è riuscito a imprimere un ritmo inarrivabile per tutti conquistando così la prima vittoria in Superbike.

Danilo è uno dei pochi piloti ad aver vinto in MotoGP e Superbike, ma è l’unico ad aver vinto anche una tappa della Dakar e in Motoamerica.

Dichiarazioni Danilo Petrucci Francia Superbike 2024

“E’ incredibile quello che è successo oggi. Non ci credo ancora di aver vinto una gara di Superbike qui. Ci stavo pensando quando mi sono levato il casco. E’ stato un lungo viaggio, ho vinto in MotoGP poi sono andato alla Dakar e in America, poi sono tornato qui sapendo di poter ancora vincere una gara del mondiale e oggi ci sono riuscito. Sono veramente contento. Devo ringraziare tutti, la mia famiglia, il mio team che ha lavorato tantissimo. Vincere in Italia davanti ai tifosi di casa è una cosa incredibile, mi ha ricordato il Mugello del 2019. Adesso sono uno dei pochi piloti ad aver vinto una gara in MotoGP e una in Superbike e sono contento di averlo fatto qui a cremona.”

