MotoGP | GP Misano 2 Sprint Race: le dichiarazioni di Bagnaia, Martin e Bastianini

GP Misano Sprint Race – Gara tiratissima tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin nella Sprint Race del Gran Premio dell’Emilia Romagna. Ad avere la meglio è stato Pecco Bagnaia che, approfittando dell’errore di Jorge Martin all’ottavo giro, si è portato al comando, mantenendo la testa della gara fino al traguardo. Terza posizione per Enea Bastianini che ha buone sensazioni per la gara di domani.

Ecco le dichiarazioni della TOP 3 della Sprint Race a Misano.

Pecco Bagnaia: “L’unico obiettivo era vincere”

“Abbiamo fatto una gara da seconda fila in qualifica, qualcosa di incredibile. Ho cercato di recuperare subito quanto perso da Brad, perché sapevo che in curva 14 avevo un vantaggio. Lui ha frenato forte ma è andato largo e ne ho approfittato subito perché anche se fa meno caldo, c’è sempre lo stesso problema alla gomma davanti. Dopo ho cercato di gestire, davanti era davvero al limite, la differenza che stiamo facendo io e Jorge è incredibile ma Enea si sta avvicinando. Sarà fondamentale essere precisissimi, oggi ci siamo presi dei jolly, io ho rischiato di cadere alla curva 5 perché hanno riverniciato le linee stanotte. La gara di domani sarà incredibile per il ritmo, secondo me con la media è meglio perché evito di fare movimenti in uscita. Penso che io e Jorge staremo davanti, Enea faceva fatica ma sappiamo che è forte in gara, per Marc dipenderà dalla partenza, partire settimo non aiuta. Oggi non potevo accettare un altro secondo posto, l’unico obiettivo era vincere o mettendogli pressione a costo di lanciarmi dentro, esserci riusciti è importanti anche in vista della gara di domani. La partenza va migliorata, non possiamo rischiare di perdere 2/3 posizioni”

Jorge Martin: “Sapore amaro, tutto mi stava venendo bene”

“E’ stata una bella gara, sono partito bene, ero davanti con un bel passo finché ho preso il track limits e da lì mi sono sconcentrato, perdendo la linea di staccata. Pecco era vicino ed è riuscito a passare, lui è andato via ma oggi riuscivo a chiudere il gap alla fine però non ce l’ho fatta. Sapore amaro perché tutto mi stava venendo bene, pensavo di vincerla ma ancora una volta Pecco è stato più forte di me. Quando trovi il passo, almeno io, posso rimanere lì tanto tempo, dopo se vuoi fare un decimo più forte, diventa un casino. Vediamo domani, penso che con la media riesco ad essere più solido sul passo. Penso che come passo siamo al pelo, durante i turni si vedeva, siamo identici e domani la strategia della gara sarà importante. Tutti e due abbiamo le stesse possibilità di vincere. Se domani riesco ad essere più vicini, ho qualche punto per attaccare. Normalmente faccio fatica a seguire Pecco, oggi ho fatto uno step avanti seguendolo”

Enea Bastianini: “Bella gara, ho sofferto per i track limits”

“Bel podio, all’inizio ho sofferto per via del track limits. Ho fatto due giri un po’ confuso, dopo mi sono ripreso ma ormai era tardi. Ho provato ma in 13 giri era difficile. Per domani mi piacerebbe una lotta a tre fino agli ultimi giri, con qualche piccola modifica ci posso provare ma bisogna vedere se anche loro fanno uno step. Penso che la media sarà un punto interrogativo, nei test mi sono trovato bene ma ieri ho sofferto perché a sinistra non riuscivo a metterla in temperatura. Il caldo di domani potrà aiutarmi e la soft non sarà una scelta. Solitamente il pick up mi aiuta di più, sono delicato nella fase di guida, inoltre non avere peso sul davanti è stato quello che mi ha favorito negli ultimi giri. All’inizio con il pieno faccio fatica”