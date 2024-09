SBK | Gp Italia Gara 1, Canepa: “Mi dispiace per la squadra per la caduta”

Superbike GP Italia Yamaha – Niccolò Canepa non ha chiuso Gara 1 del Gran Premio d’Italia a Cremona.

Niccolò Canepa, che sostituisce Jonathan Rea per questo weekend mentre si riprende dall’infortunio, si è goduto la sua giornata sulla Yamaha R1 WorldSBK, ottenendo dati preziosi per il team. Canepa stava correndo all’interno delle posizioni che pagano punti in P14, impegnato in una serrata battaglia con Scott Redding, quando il pilota italiano ha subito una piccola caduta e si è ritirato dalla gara.

Dichiarazioni Niccolò Canepa Gp Italia Superbike 2024

“Mi dispiace per la squadra per la caduta, non volevo finire la gara in quel modo! Fino a quel momento, mi stavo divertendo, lottando con Scott Redding – e per la mia prima apparizione nel WorldSBK da molto tempo era una posizione abbastanza buona, ero in zona punti e poi ho avuto una piccola caduta a pochi giri dalla fine ma fortunatamente senza conseguenze. Sto ancora cercando di capire come guidare correttamente questa moto e come migliorare il mio feeling nel weekend di gara, ma spero che questo lavoro che stiamo facendo sarà utile per Jonathan, per Loka e gli altri piloti Yamaha. Quindi, vediamo domani cosa possiamo fare, se possiamo fare un altro passo avanti e magari segnare qualche punto”.

