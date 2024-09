SBK | Gp Italia Gara 1, Iannone: “Peccato per la caduta, il passo c’era”

Superbike Italia Ducati GoEleven – Andrea Iannone non ha chiuso Gara 1 del Gran Premio di Italia con il quinto tempo.

La giornata per il Team Go Eleven e Andrea Iannone è iniziata bene, con Andrea che segna il secondo tempo più veloce nelle qualifiche e si assicura un posto in prima fila. Tuttavia, il pomeriggio è stato meno fortunato: una caduta alla curva sette durante la gara ha impedito al pilota italiano di finire sul podio, nonostante fosse in una posizione promettente. Nonostante la caduta, ci sono segnali positivi, come la performance in Superpole e il giro veloce in Gara 1, che dimostrano il loro potenziale competitivo. Con due gare previste per domani, la squadra è motivata a sfruttare la posizione di partenza vantaggiosa dalla prima fila.

Dichiarazioni Andrea Iannone Gp Italia Superbike 2024

“Oggi stavamo gareggiando tra i primi e questo è un aspetto importante, il passo c’era. Peccato per la caduta in Gara 1, sono arrivato un pochino largo in quel punto. Al momento ho un po’ di dolore alla clavicola, spero non mi dia problemi domani. Dobbiamo ancora lavorare ma c’è margine di miglioramento, ci riproveremo negli appuntamenti della domenica.”

