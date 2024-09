SBK | Gp Italia, Locatelli: “Questa settimana i piloti italiani correranno per Luca Salvadori”

Superbike Francia Yamaha – Andrea Locatelli, il pilota del team Yamaha in Superbike, è pronto a scendere in pista per il Gran Premio d’Italia che si terrà a Cremona.

Con il recente e promettente lavoro svolto nei test precedenti, le aspettative sono alte per una performance eccezionale. La gara di Cremona rappresenta un momento particolarmente sentito per Locatelli e i suoi connazionali, avvenendo in un contesto di commozione generale nel paddock. L’evento sarà anche un’occasione per onorare la memoria di Luca Salvadori, figure molto amata nel mondo delle moto, recentemente scomparso. Nonostante le difficoltà affrontate a Magny-Cours, il morale resta alto e l’obiettivo è chiaro: ottenere un risultato positivo non solo per il team ma anche per i numerosi fan che si aspettano una gara emozionante e competitiva.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Gp Italia Superbike 2024

“Sono emozionato di tornare in pista, soprattutto a Cremona perché nei test abbiamo fatto davvero un buon lavoro. Spero che riusciremo a trovare subito un buon feeling sulla moto e in pista. Onestamente, questa settimana penso che i piloti italiani correranno soprattutto per Luca Salvadori. Luca era un ragazzo speciale, uno YouTuber molto amato e un pilota con la nostra stessa passione: mi dispiace molto per quello che gli è successo e la notizia della sua scomparsa è stata uno shock per tutti, quindi di sicuro questa settimana daremo qualcosa in più anche per questo motivo. Cremona è la nostra “gara di casa” più vicina e penso che vedremo molto calore dai fan per questo evento. Magny-Cours è stato un weekend difficile in condizioni difficili, ma voglio essere positivo e sono emozionato di tornare in pista e di dare il massimo per tutti: per Yamaha, per Pata Snack, per Prometeon e per la squadra e i fan. Ci godremo le gare come sempre, ma è anche importante ottenere buoni risultati e questo è il nostro obiettivo, quindi vediamo!”

