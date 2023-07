SBK | Gp Imola Pirelli: SC0 anteriore e nuova SCQ posteriore di nuovo protagoniste

Superbike Imola – L’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari riapre le porte alle gare del Campionato Mondiale FIM Superbike dopo un’assenza di tre anni nel calendario.

A Imola, si assiste anche al ritorno di alcune opzioni di pneumatici che Pirelli non aveva previsto per l’ultimo round a Donington, a causa delle basse temperature e del nuovo asfalto del circuito inglese. Tra queste opzioni ci sono la morbida SC0 anteriore, che ha debuttato quest’anno nella gamma Pirelli, e l’extra soft SCQ di sviluppo in specifica C0004, che i piloti possono utilizzare per le qualifiche e la Superpole Race dopo il test a Misano. Per quanto riguarda il pneumatico posteriore, Pirelli continua il confronto tra la gamma SCX e lo sviluppo B0800 SCX.

Per quanto riguarda gli pneumatici anteriori, Pirelli offre la gamma completa, composta dalla morbida SC0 (6 pneumatici per pilota), la media SC1 (8 pneumatici per pilota) e la dura SC2 (8 pneumatici per pilota). Tutte queste soluzioni sono disponibili per l’acquisto da parte dei motociclisti.

Per gli pneumatici posteriori, i piloti possono scegliere tra la super morbida SCX (8 pneumatici per pilota) e l’alternativa di sviluppo SCX-A in specifica B0800 (8 pneumatici per pilota). Nel caso in cui le temperature dovessero essere particolarmente basse, a differenza delle previsioni e delle medie stagionali, può entrare in gioco la morbida SC0 (5 pneumatici per pilota). Solo per la Superpole e la Superpole Race, i piloti possono utilizzare l’extra soft SCQ in specifica C0004. Queste soluzioni di pneumatici sono disponibili per l’acquisto e l’utilizzo da parte di tutti i motociclisti.

