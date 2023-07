SBK | Gp Imola: Rea, “Non vedevo l’ora di tornare su questa pista”

SBK Gp Imola Kawasaki – Il famoso circuito di Imola ritorna nel calendario di questa stagione, offrendo una seconda gara in Italia dopo il quinto round di Misano.

Entrambi i piloti del team Kawasaki Racing Team hanno già gareggiato a Imola in passato, anche se per Lowes sarà la prima volta in sella alla Kawasaki ufficiale per la prima volta.

Rea ha ottenuto ben nove delle sue 118 vittorie in carriera a Imola, gli ultimi sei successi a Imola sono stati ottenuti su Kawasaki. La sua prima vittoria a Imola risale al 2011 e le sue ultime due sono state ottenute nell’ultima gara disputata a Imola nel 2019.

Lowes non è ancora riuscito a salire sul podio a Imola, ma ha già ottenuto un terzo posto questa stagione a Mandalika, all’inizio di marzo.

In questa stagione, che è stata sfidante a causa delle regole attuali del campionato che limitano il potenziale di gara della Ninja ZX-10RR, Rea si trova al quarto posto nella classifica del campionato, mentre Lowes è settimo dopo sei dei dodici round disputati.

Dichiarazioni Jonathan Rea Gp Imola

“Quando ho visto che Imola era tornata in calendario, non vedevo l’ora che arrivasse. È una pista fantastica con una vera atmosfera. Ti senti molto vicino ai fan, soprattutto con il paddock così unito e intimo. Il circuito è ricco di storia. Ha un bel layout, ondulazioni e alcune delle sezioni di pista più iconiche al mondo. Non vedo l’ora di correrci e abbiamo bei ricordi del 2019. Con molti dati spero che potremo iniziare venerdì con un buon assetto e continuare ad essere competitivi, come lo eravamo a Donington l’ultima volta. È importante cercare di rimanere sul podio e provare a segnare dei buoni punti per le nostre battaglie di campionato, perché passeremo a Most subito dopo. I prossimi due round, in Italia e Repubblica Ceca, segnare una parte del campionato in cui vogliamo capitalizzare ed essere forti. Non vedo l’ora di essere bloccato.

Dichiarazioni Alex Lowes Gp Imola

“Imola è una pista storica che ha visto alcune incredibili battaglie nel WorldSBK, in particolare la battaglia tra Edwards e Bayliss per decidere il campionato durante la stagione 2002. Il layout stesso è piuttosto impegnativo con cambi di direzione veloci e lenti e anche alcuni dislivelli. Non ci giriamo dal 2019, ma è una pista che mi piace molto. È un circuito in stile “vecchia scuola”, che è piuttosto impegnativo dal punto di vista fisico, soprattutto con le temperature calde previste per il weekend di gara. Il mio obiettivo, come sempre, è partire bene venerdì in modo da poter lottare per il podio sabato e domenica e, naturalmente, divertirci”.