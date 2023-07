SBK | Gp Imola: Locatelli, “Sono passati tanti anni dall’ultima volta che ho corso qui”

SBK Gp Imola Yamaha – Andrea Locatelli dopo Donington punta a rifarsi in occasione del Gran Premio di Imola, settima tappa del mondiale 2023.

Il pilota italiano non ha mai corso in SBK sul circuito Romagnolo, sarà quindi importante partire sin da subito con la giusta marcia.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Gp Imola Yamaha

“Ho corso a Imola ma sono passati tanti anni! Vedremo cosa accadrà durante il fine settimana, di sicuro troveremo delle condizioni difficili perché farà molto caldo, quindi dobbiamo essere pronti per questo e rimanere concentrati. Imola è interessante, mi è sempre piaciuto il tracciato, soprattutto quando ho corso nel Campionato Italiano (CIV Moto3) e ho vinto la gara nel 2013, quindi ho dei bei ricordi. Dobbiamo iniziare a lavorare bene da venerdì per prepararci al fine settimana. Molti piloti non hanno mai visto questa pista, ma piloti come Johnny la conoscono molto bene, quindi è importante arrivare al venerdì con tutto pronto per essere veloci fin da Gara 1 e continuare a ottenere buoni risultati. È bello avere un’altra gara italiana, è molto diversa da Misano! Tanti saliscendi, frenate brusche e chicane: cercheremo di divertirci e ottenere il massimo”.