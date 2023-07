SBK | Gp Imola: Razgatlıoğlu, “Adoro questa pista”

SBK Gp Imola Yamaha – Toprak Razgatlıoğlu dopo i podi di Donington punta a fare ancora meglio in occasione del Gran Premio di Imola, settima tappa del mondiale 2023.

Dopo tre stagioni torna il circuito di imola. Nell’ultima apparizione della pista italiana nel 2019, Razgatlıoğlu in sella alla Kawasaki conquistò un podio.

Dichiarazioni Toprak Razgatlıoğlu Gp Imola Yamaha

“Ho dei bei ricordi a Imola del 2015, quando ho lottato con Federico Caricasulo per la vittoria nel Campionato Europeo Superstock 600! Questa volta sarà la mia prima volta con la Yamaha, penso che possiamo fare un buon lavoro, perché adoro questa pista. Mi piace quando ci sono curve che non puoi vedere – entri in curva alla cieca – mi piacciono questi tracciati della vecchia scuola e ci sono delle frenate brusche! A Imola Johnny è stato molto forte in passato, ma cercherò di fare del mio meglio. Non è mai possibile dire cosa accadrà prima della gara! Vedremo, ma voglio lottare ancora per la vittoria”.