SBK | Gp Imola Day 1, Axel Bassani: “Il taglio dei giri? Non è una Ducati normale”

SBK Gp Imola Ducati – Axel Bassani ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di Imola, settima tappa del mondiale 2023, con il quarto tempo.

In FP1 il pilota di Feltre ha girato in 1’47.942 che gli è valso il quinto tempo a fine sessione a 281 millesimi dal leader e campione del mondo 2021 Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK).

Bassani in FP2 ha tolto circa quattro decimi al tempo della mattina, terminando la giornata in quarta posizione grazie a un 1’47.548.

Dichiarazioni Axel Bassani Gp Imola Day 1

“È stata una bella giornata. Abbiamo iniziato con un buon feeling in FP1 e in FP2, mi sono sentito bene con la moto dai primi giri. Penso di avere davvero un bel passo gara; davvero consistente. Domani proveremo la gomma SCQ e vedremo in Superpole se saremo veloci o lenti e se riusciremo a partire dalla prima fila o seconda fila. Di solito in Superpole non vado forte ma qui abbiamo una SCQ diversa, come a Misano: lì sono andato forte anche in Superpole. Sono fiducioso. A Donington siamo stati veloci ma abbiamo fatto una Superpole di m***a. Non è stato facile recuperare posizioni. Voglio fare bene in Superpole per provare a fare una bella gara. La perdita dei giri? Il suono è diverso, non è una Ducati normale. Non è facile guidare così, per il momento va bene ma non andrà bene se continueremo così”.”.