SBK | Gp Francia SuperPole Race: Razgatioglu indomabile, Bautista mette KO Rinaldi

SBK Gp Francia Magny-Cours SuperPole Race – Toprak Razgatioglu ha conquistato anche la SuperPole Race del Gran premio di Francia, nono round del Mondiale Superbike in programma questo week-end sul tracciato di Magny-Cours.

Il pilota della Yamaha, partito dalla seconda fila, con un copione simile a quello di Gara 1, dopo una battaglia iniziale con le Ducati Aruba e approfittando del contatto tra Rinaldi e Bautista, riesce a vincere con ampio margine sugli inseguitori.

Uno dei momenti clou della SuperPole Race è stato proprio il contatto tra compagni di squadra con Bautista che, arrivato lungo in staccata, colpisce sul posteriore Rinaldi. Il pilota italiano è stato poi portato al centro medico per ulteriori accertamenti mentre lo spagnolo non ha ricevuto sanzioni ed ha chiuso al secondo posto davanti a Jonathan Rea.

Chiude ai piedi del podio Andrea Locatelli che precede un agguerritissimo Danilo Petrucci e Dominique Aegerter. Settimo posto per Loris Baz che chiude davanti ad Axel Bassani, in rimonta dopo la difficile gara di ieri. Xavi Vierge e Philipp Oettl chiudono la top ten.

Da segnalare la caduta che ha visto Scott Redding finire a terra insieme al compagno di marca e poleman Garrett Gerloff.

WorldSBK Francia Magny-Cours SuperPole Race- Tempi finali

