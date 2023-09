MotoGP | Gp Misano: la Ducati si veste di giallo per la gara di casa

MotoGP GP San Marino e Riviera di Rimini Misano Ducati – In occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, Francesco Bagnaia scenderà in pista con una Ducati speciale tutta gialla.

Si tratta di un omaggio alla storia della Casa di Borgo Panigale nel mondo delle competizioni. Non solo la moto, ma tutto il team si tingerà di giallo. Per Ducati si tratta del secondo episodio del progetto di valorizzazione del “Giallo Ducati” nelle Corse , dopo che le Panigale V4 R del Team Aruba.it Racing – Ducati avevano sfoggiato questa colorazione in occasione dell’Emilia Romagna Round del WorldSBK, sempre nella cornice casalinga del World Circuit Marco Simoncelli di Misano Adriatico.

Il giallo è un colore che ha una tradizione importante nella storia della Casa motociclistica di Borgo Panigale. Le moto sportive in questa colorazione risalgono alla prima metà degli anni ’70 (750 Sport e 750 SS Desmo del team Spaggiari), ma è negli anni ’90 che il Giallo Ducati, quello a cui la livrea speciale è ispirata, incontra il suo momento di maggior popolarità con l’impiego nel mondo delle Corse, che si estende poi alla produzione di serie. Tra i modelli memorabili in colorazione Giallo Ducati c’è sicuramente la Ducati 748, la cui derivazione racing portò Paolo Casoli a trionfare nell’edizione 1997 delle Supersport World Series, senza dimenticare superbike come 916, 996, 749, 999 e numerosi altri modelli della gamma

