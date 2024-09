SBK | Gp Francia, Locatelli: “Se riusciremo a ritrovare il feeling di Most potremo fare bene”

Superbike Francia Yamaha – Andrea Locatelli è entusiasta di tornare in pista per il GP di Francia a Magny-Cours, consapevole che settembre sarà un mese impegnativo con tre gare in programma.

Per lui, è un’opportunità per continuare a guidare la sua R1, mantenendo alto il feeling e la fiducia. Nonostante l’anno scorso i risultati non siano stati i migliori, Locatelli è fiducioso di poter migliorare, soprattutto se riuscirà a ritrovare il feeling positivo avuto a Most, dopo un weekend altalenante a Portimão. Il pilota italiano sa che i suoi concorrenti sono sempre agguerriti, ma è incoraggiato dai progressi fatti quest’anno, che lo hanno già portato a conquistare diversi podi. L’obiettivo è continuare su questa strada, fare un ulteriore passo avanti e puntare di nuovo al podio. Locatelli è determinato a iniziare il weekend alla grande e concludere la stagione nel miglior modo possibile.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Gp Francia Superbike 2024

“È bello tornare in pista questa settimana! Settembre sarà impegnativo perché abbiamo tre gare, ma per me è anche un buon momento perché posso guidare di più la mia R1 e mantenere alto il feeling e la fiducia. L’anno scorso, non è andata poi così male per noi, non i migliori risultati, ma vicino al podio in Gara 2. Credo che se riusciremo a finalizzare e adattare il nostro assetto per riportare la mia fiducia dopo Portimão, per tornare a un buon feeling come Most, allora di sicuro avremo l’opportunità di fare bene. Sappiamo che i nostri concorrenti spingono sempre, ma anche noi siamo stati più veloci ovunque quest’anno e abbiamo ottenuto alcuni podi. Se riusciremo a continuare così e fare un altro passo avanti, allora potremo guardare avanti per tornare di nuovo sul podio. Vediamo cosa succede, ma voglio iniziare alla grande, ottenere il massimo risultato possibile e finire la stagione nel miglior modo possibile!”

