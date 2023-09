SBK | Gp Francia: Locatelli, “Sono emozionato”

SBK Gp Francia Magny-Cours Yamaha – Andrea Locatelli, dopo le difficoltà delle ultime gare, è carico per tornare in lotta per le posizioni di vertice. Prossima tappa Magny-Cours per il Gran Premio di Francia, nona tappa della stagione 2023.

Nel 2021 il pilota italiano ha conquistato un ottimo podio sul circuito francese e spera di ripetersi.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Gp Francia Magny-Cours Yamaha

“Dopo una lunga pausa torniamo in pista e sono emozionato! Non abbiamo fatto nessun test estivo prima di questa gara e sicuramente Most non è stata la gara migliore per noi, ma ho lavorato molto fuori pista fisicamente e mentalmente per essere pronto di nuovo a Magny-Cours e lottare per buoni risultati. Ho parlato con il mio capo squadra Andrew per lavorare sul nostro piano per i fine settimana per concentrarmi al 100%, per cercare di ottenere maggiori prestazioni e spingere davvero forte per essere veloce in ogni sessione. Sono entusiasta di tornare in pista, Magny-Cours è una bella pista, non facile, alcune parti con frenate forti e altre più scorrevoli, in particolare il settore 2 e il settore 3 con la chicane veloce. Vedremo, ma penso che se iniziamo bene il fine settimana, potremo ottenere dei buoni risultati e se ho un buon feeling con la moto e tutto va bene c’è ancora la possibilità di lottare per la terza posizione in campionato. – questo è un buon obiettivo!”