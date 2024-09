SBK | Gp Francia Gara 2, Alex Lowes: “Ho sentito un problema che sembrava abbastanza”

Superbike Francia Kawasaki – Alex Lowes ha chiuso Gara 2 del Gran Premio di Francia in quarta posizione.

Partendo dalla pole position dopo aver dominato le qualifiche di sabato alla Superpole, Alex Lowes ha sfiorato la vittoria al “Circuit de Nevers Magny-Cours”. Nel circuito lungo 4,411 km, Lowes ha finito la gara a soli 0,115 secondi dal vincitore, dopo aver tentato di superare Bulega a due giri dalla fine. Un leggero ritardo lo ha però tenuto lontano dall’ultima sfida nella famigerata chicane finale.

Nonostante ciò, Alex si è detto soddisfatto di aver ottenuto un altro podio, portando il suo totale stagionale a dieci. La seconda gara è stata caratterizzata da un immediato colpo di scena: Lowes, partendo nel gruppo di testa, è uscito largo al primo giro, controllando qualcosa sul lato sinistro della sua moto prima di rientrare in pista in 19ª posizione. Utilizzando tutta la sua esperienza, è riuscito a rimontare il gruppo, finendo la gara in una sorprendente quarta posizione, un risultato quasi impensabile dopo il disastroso inizio.

Dichiarazioni Alex Lowes Gp Francia Superbike 2024

“Era un po’ umido fuori linea, ma volevo provare a superare Nicolo negli ultimi due giri durante la Superpole Race. La forza della mia moto nelle chicane e il modo in cui la Kawasaki gira così bene, a volte non riesco a sfruttarla quando sono proprio dietro a un altro pilota. Ma sono contento di un piazzamento sul podio. Forse la mia moto era migliore di quella di Nicolo negli ultimi due giri, quindi forse avrei potuto avere una possibilità di vincere la gara, ma non posso essere deluso. La squadra sta facendo un ottimo lavoro e siamo tornati sul podio. In Gara 2 sono partito bene, ma in T6/T7 ho improvvisamente sentito un problema che sembrava abbastanza grande da essere la fine della mia gara. Ho tirato la frizione e sono uscito dalla linea, quindi ho fatto tutti i reset che possiamo fare sulla moto al giorno d’oggi. Ho continuato dopo aver controllato che la moto fosse a posto. Sono contento che non abbia concluso la gara perché è stata una buona gara per noi, anche se ho dovuto superare molti piloti. Oggi alcuni ragazzi sono usciti infortunati, ma fin dal primo round a Phillip Island la fiducia che ho nell’anteriore della Kawasaki e la capacità di sorpassare sono tra le cose che più mi piacciono”.

