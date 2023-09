SBK | Gp Francia Gara 1: Razgatioglu e Rinaldi danno spettacolo, ma il turco ha la meglio

SBK Gp Francia Magny-Cours Gara 1 – Toprak Razgatioglu si ha conquistato Gara 1 del Gran premio di Francia, nono round del Mondiale Superbike in programma questo week-end sul tracciato di Magny-Cours.

Il pilota della Yamaha, partito dalla seconda fila, ha recuperato molto rapidamente posizioni portandosi sin da subito in lotta con Bautista e Rinaldi. Dopo pochi passaggi, forse per un problema tecnico, il Campione del Mondo in carica rimane “piantato” lasciando strada libera al turco e al compagno di squadra.

I due, liberi di lottare, negli ultimi passaggi non si sono risparmiati dando vita ad una battaglia incredibile, con sorpassi e controsorpassi. A 5 giri dalla fine Toprak riesce a prendere la testa della gara e a prendere margine, conquistando la vittoria davanti a Rinaldi.

Con un distacco di quasi 4 secondi, Jonathan Rea ha chiuso con il terzo posto precedendo il poleman Garrett Gerloff.

Ottima quinta posizione per Danilo Petrucci che nel finale è stato protagonista di una bellissima battaglia con il connazionale Andrea Locatelli. Scott Redding precede Alex Lowes, rallentato negli ultimi giri da un problema tecnico, e Philipp Oettl.

Alvaro Bautista, dopo il problema avuto ad inizio gara è riuscito a recuperare con un ritmo incredibile fino alla decima posizione.

Solo 17esimo Axel Bassani, mentre Lorenzo Baldassarri è stato vittima di una scivolata fortunatamente senza conseguenze.

WorldSBK Francia Magny-Cours Gara 1- Tempi finali

