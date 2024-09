SBK | Gp Francia Gara 1, Michael van der Mark: “Non sembra vero. Sono stati due anni difficili”

Superbike Francia BMW – Michael van der Mark del ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team ha Gara 1 del Gran Premio di Francia a Magny-Cours.

Partito dalla quinta posizione con pneumatici Pirelli SC1 all’anteriore e SCX al posteriore, van der Mark ha cambiato le sue gomme slick con quelle da pioggia al quarto giro, rientrando in pista davanti a Lowes. Garrett Gerloff, anch’esso su BMW, ha optato per rimanere con gomme intermedie ma è caduto al settimo giro, lasciando van der Mark e Lowes in lotta per la testa della gara. Dopo la caduta di Lowes in curva 13, van der Mark ha preso il comando, distanziando Alvaro Bautista di Ducati, partito 17° e rientrato ai box un giro prima del pilota BMW. Questa è stata la prima vittoria di van der Mark dal 2021, interrompendo un digiuno di 1070 giorni. Questo successo segna la 14ª vittoria consecutiva per BMW.

Vittoria Michael van der Mark Gp Francia

“Non sembra vero. Sono stati due anni difficili. Penso che quest’anno stia andando sempre meglio e il mio obiettivo era salire sul podio. Vincere qui è fantastico. Ho preso la decisione sbagliata! Con il team avevamo concordato che appena avesse iniziato a piovere, sarei rientrato per il pit stop. Ero dietro ad Alex e vedendolo proseguire ho pensato che avrei potuto fare un altro giro. Penso che avrei dovuto rientrare prima. Mentre pioveva e con le slick su, è stato davvero complicato. Le gare flag-to-flag sono così e poi non ho commesso errori. È stata una gara bella ma impegnativa”.

3/5 - (2 votes)