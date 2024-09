SBK | Gp Francia Gara 1, Bautista: “E’ stata una gara davvero pazza”

Superbike Francia Ducati – Alvaro Bautista ha chiuso Gara 1 del Gran Premio di Francia in seconda posizione.

Alvaro Bautista – costretto a partire dalla diciassettesima posizione dopo una qualifica difficilissima in condizioni di bagnato – ha preso il via di Gara-1 con le gomme slick, così come la maggior parte dei piloti, ma è stato il primo a rientrare ai box per montare le gomme rain quando ha iniziato a piovere. La scelta si è rivelata azzeccata ed ha permesso al pilota spagnolo di recuperare posizioni su posizioni fino ad arrivare in zona podio. Il crash di Alex Lowes (Kawasaki) che stava guidando la gara a 12 giri dalla fine, lo ha messo poi all’inseguimento di Van Der Mark (BMW) ma il gap era troppo ampio.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Gp Francia Superbike 2024

“E’ stata una gara davvero pazza. Subito dopo il via, non appena ho visto la prima goccia di pioggia sul cupolino, sono immediatamente rientrato ai box ed il mio team ha fatto un lavoro straordinario per farmi uscire dalla pit lane senza perdere neppure un secondo. E’ chiaro che le condizioni fossero estreme e per questo ho cercato solo di arrivare alla fine senza commettere errori”.

5/5 - (1 vote)