SBK | Gp Francia Gara 1, Delbianco: “È stata una prima gara da urlo!”

Superbike Francia Yamaha – Alessandro Delbianco ha chiuso Gara 1 del Gran Premio di Francia in decima posizione.

Alessandro Delbianco ha vissuto un’esordio emozionante al GP di Francia, descrivendo la sua prima gara come “da urlo”. Le condizioni meteorologiche mutevoli, con la pioggia che ha scompaginato le dinamiche in pista, hanno offerto sia sfide che opportunità. Nonostante la preferenza per una Superpole asciutta che gli avrebbe permesso di testare i progressi del team, Delbianco ha trovato aspetti positivi nell’esperienza complessiva, riuscendo a concludere la gara senza incidenti. Questa capacità di adattamento e di mantenere la calma in condizioni difficili ha portato il pilota a segnare punti preziosi e a classificarsi nella Top 10 alla sua prima apparizione con la Yamaha R1 WorldSBK. Guardando al futuro, Delbianco si augura condizioni migliori per la prossima gara, ma si dichiara pronto ad affrontare qualsiasi scenario, dimostrando sia la sua resilienza che la versatilità della sua moto.

Dichiarazioni Alessandro Delbianco Gp Francia Superbike 2024

“È stata una prima gara da urlo! Ho sperimentato di tutto oggi. La pioggia ha cambiato le carte in tavola e sapevamo che avrebbe potuto essere una cosa positiva per noi, ma onestamente avrei preferito avere almeno una Superpole asciutta per verificare i nostri progressi. Comunque, è stata comunque un’esperienza positiva nel complesso e sono felice di essere riuscito a tornare tutto intero, è stata una gara di sopravvivenza e segnare punti e finire nella Top 10 nella mia prima gara con la Yamaha R1 WorldSBK è positivo. Speriamo in una giornata asciutta domani, ma saremo pronti per qualsiasi condizione!”

