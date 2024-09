SBK | Gp Francia Gara 1, Alex Lowes: “Avevo la velocità per vincere ma ho commesso un errore”

Superbike Francia Kawasaki – Alex Lowes non ha chiuso Gara 1 del Gran Premio di Francia.

In una giornata dominata da condizioni meteorologiche imprevedibili al GP di Francia, Alex Lowes, ha saputo cogliere la sua prima pole position malgrado le sfide presentate dall’acquaplaning e dalla pioggia battente durante la Superpole. Le dichiarazioni di Lowes evidenziano una miscela di soddisfazione per il rendimento della moto e rammarico per un errore costato caro in gara. Lowes ha lodato la solidità del pacchetto Kawasaki in condizioni di bagnato, sottolineando la buona aderenza e la sua fiducia nel mezzo. Nonostante la decisione di optare per gomme slick in previsione di un miglioramento del tempo, un’inaspettata pioggia ha reso la gara particolarmente complicata, culminando in un errore che ha visto Lowes allargarsi sulla pista, danneggiando la moto e ricevendo una bandiera nera e arancione che lo ha costretto al ritiro. Il pilota non ha mancato di esprimere le sue scuse al team per l’incidente, ma rimane ottimista riguardo alle possibilità di riscatto nelle prossime sessioni, dimostrando il proprio spirito resiliente e la determinazione a migliorare.

Dichiarazioni Alex Lowes Gp Francia Superbike 2024

“La Superpole si è svolta in condizioni difficili, con molta acqua in pista e più aquaplaning man mano che la sessione andava avanti. Ho fatto un giro abbastanza buono e ho pensato che non potevo andare molto più veloce senza rischiare troppo. La moto stava funzionando bene e sappiamo che in condizioni di bagnato totale la Kawasaki è un pacchetto davvero solido e mi dà una buona aderenza. Sono contento della mia prima pole position con la Kawasaki. Prima della gara abbiamo esaminato tutte le diverse previsioni meteo e pensavamo che si sarebbe asciugato. Abbiamo optato per un’impostazione della macchina asciutta e gomme slick. Ho pensato di aver fatto la scelta giusta per le gomme. Quando ha iniziato a piovere, ha piovuto parecchio. Avevo la velocità per vincere ma ho commesso un errore. Ero un po’ più largo rispetto ai giri precedenti. Il punto positivo è stato che ero uno dei ragazzi più veloci anche dopo l’incidente, ma la moto era danneggiata e abbiamo ricevuto la bandiera nera e arancione per fermarci. Altrimenti, pensavo che avrei potuto essere quarto o quinto. Il primo punto che voglio fare è chiedere scusa ai ragazzi della Kawasaki e della KRT, e in particolar modo alla mia squadra per il lavoro che dovranno fare sulla moto stasera. Siamo stati veloci in tutte le condizioni, ma oggi non doveva essere così. Prenderemo i punti positivi e ci riproveremo domani”.

