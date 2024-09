SBK | Gp Francia Gara 1, Bassani: “Il mio ritmo era davvero buono”

Superbike Francia Kawasaki – Axel Bassani ha chiuso Gara 1 del Gran Premio di Francia in 11esima posizione.

Axel Bassaniha affrontato una Gara 1 ricca di colpi di scena al GP di Francia. Nonostante una Superpole non del tutto soddisfacente, dovuta a una non ottimale resa della gomma posteriore, Bassani ha subito trovato ulteriori ostacoli sin dal primo giro, con una caduta di Jonathan Rea e Nicolò Bulega che lo ha costretto a una perdita significativa di posizioni. La situazione si è complicata ulteriormente con l’arrivo della pioggia, che ha portato Bassani ai box per un cambio gomme. Qui, un imprevisto ha causato un ritardo di circa 30 secondi, un tempo prezioso in una gara così competitiva. Tuttavia, tornato in pista con le gomme da pioggia, Axel ha dimostrato la sua abilità nel recupero, riguadagnando molte posizioni prima di un’altra caduta che lo ha rallentato nuovamente. Nonostante gli intoppi, il pilota ha mostrato un ritmo notevole una volta rientrato in pista, paragonabile a quello dei leader della gara, dimostrando la sua resilienza e determinazione di fronte alle avversità.

Dichiarazioni Axel Bassani Gp Franci Superbike 2024

“La Superpole non è andata male, ma il feeling con la gomma posteriore non era molto buono. Dal primo giro di gara ho perso molto tempo a causa di una caduta proprio davanti a me di Jonathan Rea e Nicolò Bulega. Penso di aver perso dieci posizioni! Sono tornato ai box perché ha iniziato a piovere e sfortunatamente questa volta non abbiamo lavorato correttamente sul cambio gomme e penso che abbiamo perso circa 30 secondi preziosi ai box. Sono tornato in pista e con le gomme da pioggia in condizioni di bagnato ho iniziato a recuperare molte posizioni. Ma poi sono caduto e ho perso altri 50 secondi circa. Quando sono tornato in pista il mio ritmo era davvero buono rispetto ai piloti di testa”.

5/5 - (1 vote)