SBK | Gp Francia Day 1, Rea: “Siamo stati un po’ fortunati e un po’ sfortunati oggi”

Superbike Portimao Yamaha – Jonathan Rea ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di Francia con l’ottavo tempo.

La giornata di apertura del Gran Premio di Francia di Superbike ha visto Jonathan Rea, pilota del team Yamaha, navigare tra alti e bassi con un misto di fortuna e sfortuna. Nonostante il cielo minaccioso, le condizioni meteorologiche sono rimaste asciutte, permettendo a Rea e al suo team di massimizzare il tempo in pista. Tuttavia, la mattinata è stata leggermente ostacolata da un problema tecnico che ha ritardato il lavoro nel garage, riducendo il tempo a disposizione per le prove. Nel pomeriggio, durante le FP2, il team ha lavorato intensamente, apportando una serie di modifiche positive alla moto ogni volta che Rea rientrava ai box. Questo ha permesso al pilota di trovare un ritmo accettabile, sebbene abbia riconosciuto la necessità di ulteriori miglioramenti, soprattutto nell’ultima fase di frenata. Nonostante queste sfide, Rea si è detto soddisfatto del lavoro svolto e ottimista riguardo alla giornata successiva, mantenendo un occhio vigile sul tempo variabile.

Dichiarazioni Jonathan Rea Gp Francia Superbike 2024

“Siamo stati un po’ fortunati e un po’ sfortunati oggi! Fortunati con il meteo perché è rimasto asciutto nonostante le nuvole ci abbiano incombenti tutto il giorno, ma siamo riusciti a ottenere un buon tempo in pista. Questa mattina, purtroppo, abbiamo avuto un piccolo problema tecnico che ci ha tenuti in garage un po’ più di quanto avremmo voluto. Abbiamo sfruttato al massimo le FP2, abbiamo apportato modifiche positive ogni volta che siamo usciti dai box. Ho trovato un ritmo accettabile, ma dobbiamo migliorare, dobbiamo migliorare la moto e abbiamo alcune idee chiare su come farlo per domani. Alcune aree sono chiare, come semplicemente fermare la moto nell’ultima parte della fase di frenata, ma per il giorno 1 mi sento soddisfatto del lavoro che abbiamo svolto. Non vedo l’ora di domani, tenendo d’occhio il meteo perché sembra piuttosto incostante. Sull’asciutto siamo quasi pronti per la gara e capire le diverse opzioni di pneumatici che Pirelli ha portato. Mi sto divertendo a guidare la moto, anche se l’assetto non è ancora perfetto, mi sto divertendo. Passo dopo passo, spero che potremo migliorare un po’ domani per essere pronti per la gara.”

