SBK | Gp Francia Day 1, Bautista: “E’ stata una giornata positiva”

Superbike Francia Ducati – Alvaro Bautista ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di Francia con il settimo tempo.

Settimo tempo (1’36.768) per Alvaro Bautista che come di consueto si è concentrato sul passo gara. Lo spagnolo è stato vittima di una scivolata nel corso delle FP2 fortunatamente senza conseguenze.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Gp Francia Superbike 2024

“E’ stata una giornata positiva durante la quale abbiamo lavorato bene in diverse direzioni, in particolar modo sulla scelta delle gomme. Anche nel pomeriggio ho trovato un buon feeling concentrandomi sul passo gara come facciamo ogni venerdì”.

