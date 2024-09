SBK | Gp Francia Day 1, Locatelli: “Non è stata una brutta giornata”

Superbike Francia Yamaha – Andrea Locatelli ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di Francia con il decimo tempo.

Dopo aver riscontrato un problema simile a quello già sperimentato a Portimao durante la sessione mattutina, il team ha lavorato intensamente per identificare e risolvere la questione, risultando in un netto miglioramento del feeling con la moto nel pomeriggio. Nonostante il tempo perso nelle FP1, Locatelli è rimasto ottimista e determinato, spingendo al massimo sulla sua Yamaha R1 e trovando una crescente fiducia nelle sue capacità e nella performance della moto. L’italiano è entusiasta del potenziale di fare ulteriori progressi domani, puntando a colmare il divario con i leader della gara e continuando la lotta in pista.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Gp Francia Superbike 2024

“Non è stata una brutta giornata per noi, perché fortunatamente ora abbiamo capito un problema che ho sentito stamattina come a Portimao. Sembra che abbiamo trovato più o meno di cosa si tratta e il feeling questo pomeriggio è stato molto, molto migliore. Sono fiducioso sulla mia R1, stavo spingendo e ora sembra che dobbiamo iniziare a lavorare un po’ di più dopo aver perso tempo nelle FP1 oggi. Penso che domani possiamo fare un altro passo avanti per colmare il divario: non siamo così lontani, possiamo continuare a lottare e voglio dare il massimo perché questa è la cosa più importante che possiamo fare. Cerchiamo di fare del nostro meglio domani, penso che siamo “nella finestra”: il feeling sta arrivando, quindi non vedo l’ora e stiamo lavorando duramente per essere pronti”.

