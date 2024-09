SBK | Gp Francia Day 1, Iannone: “È stata la prima volta su questa pista”

Superbike Francia Ducati GoEleven – Andrea Iannone ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di Francia con il sedicesimo tempo.

Andrea Iannone e il Team Go Eleven hanno affrontato un venerdì di apprendimento a Magny-Cours, incontrando difficoltà nelle curve cieche senza riferimenti visivi. Nella FP1, hanno lavorato con nuove gomme di sviluppo, ma il degrado del posteriore e le basse temperature hanno reso necessari aggiustamenti elettronici e di set-up. Nella FP2, hanno apportato modifiche alla geometria della moto, migliorando nei primi due settori ma non nell’ultimo. Nonostante un distacco di un secondo e tre decimi dalla vetta, le prestazioni sono state in linea con quelle di altre piste nuove, indicando un potenziale miglioramento per il sabato.

Dichiarazioni Andrea Iannone Gp Francia Superbike 2024

“Oggi è stata la prima volta che provavo questo tracciato qui a Magny-Cours. Non è stato un turno facile perché non abbiamo esperienze precedenti su questa pista. Oggi ho impiegato un po’ a trovare i giusti riferimenti, ma complessivamente è stata una giornata interessante. C’è margine di miglioramento e cercheremo di fare del nostro meglio per il weekend.”

