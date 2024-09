SBK | Gp Francia Day 1, Bulega: “Sono soddisfatto per come sono andate le cose oggi”

Superbike Francia Ducati – Nicolò Bulega ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di Francia, in seconda posizione.

Dopo il quarto tempo del mattino, il feeling di Bulega è migliorato molto nelle FP2 consentendo al pilota italiano di abbassare di quasi 9 decimi il proprio lap time (1’36.159) chiudendo il venerdì in seconda posizione.

Dichiarazioni Nicolò Bulega Gp Francia Superbike 2024

“Sono soddisfatto per come sono andate le cose oggi anche perché non avevo mai girato con la Panigale V4R su questo circuito. Il feeling è stato buono fin dal mattino e con il team abbiamo fatto un ottimo lavoro riuscendo a migliorarci nelle FP2. Sono curioso di vedere come sarà il meteo domani ma sento di avere fiducia sia in condizioni di asciutto che di bagnato”

